В Воронеже на выставке "Дыхание весны" покажут инсталляцию, посвященную 350-летию Петра I

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 февраля в Воронеже откроется ежегодная выставка «Дыхание весны».

В зале на Кирова, 8 умельцы представят свои лучшие работы в разных техниках: макраме. бисероплетение, вышивка, лозоплетение, авторские куклы, валяние из шерсти. На выставке представят два крупных проекта. «С куклой по России» - хоровод уникальных игрушек от 67 мастеров, представляющих разные уголки России, Белоруссии и Японии. И инсталляцию «Великое Петровское посольство в лицах и куклах», посвященную 350-летию первого русского императора.

Выставка "Дыхание весны" продлится до 2 марта. Вход свободный.