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Происшествия16 февраля 2022 9:10

В Воронежской области будут судить пьяного водителя за взятку 60 тысяч полицейскому

Мужчина пытался купить сотрудника ГИБДД, чтобы тот не отправлял протокол в суд
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи передают в суд дело 32-летнего жителя Каширского района, обвиняемого во взятке полицейскому.

В конце ноября 2021 года сотрудники ДПС остановили в ночное время автомобиль, у водителя визуально обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого водитель отказался. И на него составили протокол об административном правонарушении.

Через несколько дней нарушитель явился к начальнику местного отделения ГИБДД и предложил ему взятку, чтобы тот не направлял административный материал в суд. Нарушитель положил 60 тысяч рублей между страницами паспорта, который оставил на рабочем столе сотрудника полиции. После этого взяткодателя задержали.