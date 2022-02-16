В Воронежской области будут судить пьяного водителя за взятку 60 тысяч полицейскому

Следователи передают в суд дело 32-летнего жителя Каширского района, обвиняемого во взятке полицейскому.

В конце ноября 2021 года сотрудники ДПС остановили в ночное время автомобиль, у водителя визуально обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого водитель отказался. И на него составили протокол об административном правонарушении.

Через несколько дней нарушитель явился к начальнику местного отделения ГИБДД и предложил ему взятку, чтобы тот не направлял административный материал в суд. Нарушитель положил 60 тысяч рублей между страницами паспорта, который оставил на рабочем столе сотрудника полиции. После этого взяткодателя задержали.