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Здоровье16 февраля 2022 8:37

В Воронеже снизилось количество зараженных ковидом за сутки почти на 1000 пациентов

Положительные тесты за вчерашний день получили 4220 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области уменьшилось количество заболевших коронавирусом за сутки. По данным федерального оперштаба, за 15 февраля в регионе положительные тесты на ковид получили 4220 человек, госпитализировали за минувшие сутки 362 пациентов. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали 281 287 случаев коронавируса.

Еще 7 пациентов умерли от последствий ковида за вчерашний день, всего летальная статистика насчитывает на сегодняшний момент 7440 смертей от коронавируса в ррегионе.

Выписали с больничного вчера 1293 пациента. Всего болезнь смогли побороть 216 252 воронежца.