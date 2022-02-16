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Общество16 февраля 2022 8:17

В Воронеже умерла доцент кафедры русского языка ВГУ

Валентине Базилевской был 81 год
Ярослав ИВАНОВ
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фото филфака ВГУ

фото филфака ВГУ

15 февраля не стало доцента кафедры русского языка ВГУ Валентины Базилевской. Она скончалась на 82-м году после тяжелой болезни, сообщил филфак ВГУ в соцсетях.

Валентина Борисовна работала учителем русского языка в школах Воронежа и Челябинской области, старшим лаборантом кафедры зарубежной литературы ВГУ, с 1971 года – преподавателем, доцентом кафедры русского языка филологического факультета. На протяжении многих лет она руководила педагогической практикой студентов. Учебно-методические пособия и научные статьи Базилевской имеют большую ценность в практике преподавания русского языка в школе и вузе.

Валентина Борисовна была ярким преподавателем, ее отличали высокий профессионализм, трудолюбие, оптимизм, активная жизненная позиция, справедливость, любовь к родному слову, к природе и к семье, отметили коллеги.