В Воронеже в столкновении "Митцубиси", "Рено" и ВАЗ погибла пассажирка и трое пострадали

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Ночью 15 февраля в Левобережном районе произошла авария с потерпевшими. Около 23.05 на Ильюшина, 44 столкнулись две иномарки и отечественная легковушка.

По предварительным данным полиции, 37-летний водитель «Митцубиси Ланцер», следовавший от Димитрова в сторону Волгоградской, выехал на встречку и врезался в «Рено Логан» под управлением 41-летнего водителя и ВАЗ-21102, которым управлял 32-летний мужчина.

В больницу с травмами попали водитель и 30-летняя пассажирка «Митсубиси Лансер», а также водитель и 27-летняя пассажирка ВАЗ-21102. Впоследствии женщина из иномарки скончалась.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.