Воронежский узор появится на «Вышитой карте России»

фото Воронежского центра народного творчества и кино

Воронежская область появится на «Вышитой карте России». Каждый регион представит на фрагменте карты традиционную вышивку своей местности. Итогом всероссийской акции станет большая карта нашей страны в виде вышитого полотна. К разработке авторского эскиза на основе воронежского орнамента приступила мастер изготовления народного костюма Наталья Околелых.

Готовую вышитую карту покажут в День России, 12 июня, в Чебоксарах. Ее представит на фестивале «Песни России» Надежда Бабкина вместе со своим ансамблем «Русская песня». После этого вышитая карта отправится в путешествие по всем федеральным округам.