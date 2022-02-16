В Воронеже салют на 23 февраля проведут из противотанковых пушек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 февраля в Воронеже пройдет традиционный салют, положенный по статусу города воинской славы. 50 артиллеристов сводного салютного дивизиона общевойсковой армии Западного военного округа уже приступили к завершающим тренировкам. Салют проведут из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

- Салют озвучат 100-мм орудия, в небо над Воронежем поднимутся около 400 шаров с фейерверочными изделиями 100-, 105- и 125-мм калибра. 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат фейерверочные заряды, - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Стартует фейерверк в 21.00. Воронежцы увидят девять видов праздничных салютов (в том числе «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций) в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый) на высоте около 250-300 метров.