Воронежская молодежь мечтает трудиться в сфере IT-технологий

У 6% выпускников мало шансов найти работу по специальности Фото: pixabay.com

Среди воронежской молодежи самой востребованной остается работа в сфере IT-технологий. Недавние выпускники вузов хотят создавать сайты, быть маркетологами. Об этом рассказала директор центра занятости населения «Молодежный» Анна Звездинская на пресс-конференции во вторник, 15 февраля.

Она отметила, что запросы молодых специалистов далеко не всегда соответствуют тому, что предлагает рынок труда. В частности, работодатели заинтересованы в квалифицированных кадрах, узких специалистах, инженерах. Большой недобор кадров в медицине.

Кроме того, востребованы продажники, менеджеры, сотрудники сферы услуг. Много вакансий по рабочим специальностям.

Глава департамента труда и занятости населения Юрий Бай добавил, что Минобрнауки в прошлом году проводило исследование о рисках при трудоустройстве молодежи. Оказалось, что в регионах Черноземья у 6% выпускников мало шансов найти работу по специальности. При этом лидирует такое направление, как «журналистика».

По словам Анны Звездинской, причин безработицы среди молодежи несколько. Так, работодатели недовольны уровнем подготовки выпускников вузов, колледжей и техникумов. Это проблема решается за счет заключения соглашений между образовательными учреждениями и крупными предприятиями. Вводятся профильные курсы под нужды конкретного работодателя, студентам предоставляют стажировку.

Глава центра отметила, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей. Звездинская считает, что ИП смогут уделить большее внимание стажерам, чем крупные предприятия, передать опыт, а также, что важно, научить вести бизнес.

Кроме того, организациям, которые принимают на временную или постоянную работу выпускников, предлагают субсидии: компенсация зарплаты, компенсация налогов и оплата не потраченного отпуска при увольнении.

Еще одна причина безработицы среди молодежи – невозможность совмещать работу и учебу. Кроме того, многие молодые люди сейчас трудоустраиваются неофициально, получают «черную» зарплату. Официально они числятся безработными.