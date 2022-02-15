Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 17:11

Воронежские дети пишут письма и открытки для пациентов ковидных отделений

В них ребята желают адресатам скорейшего выздоровления
Ирина КАЗАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с сайта уполномоченного по правам человека в Воронежской области

Фото с сайта уполномоченного по правам человека в Воронежской области

В разгар эпидемии коронавируса по инициативе обоастного омбудсмена Сергея Канищева в Воронеже организовали акцию «Ангелы здоровья». Ее суть в том, что дети пишут письма и самодельные открытки со словами поддержки и добрыми пожеланиями здоровья пациентам ковидных отделений. Первые послания уже начали поступать в адрес уполномоченного по правам человека. Самыми активными участниками благотворительной акции стали ребята из городского детского сада общеразвивающего вида № 52.

В марте эти послания соберут и передадут пациентам, проходящим лечение в медучреждениях, сообщили в аппарате омбудсмена Воронежской области.