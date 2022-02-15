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Происшествия15 февраля 2022 16:55

В Воронежской области суд отправил иностранца в колонию за попытку подкупа полицейского

Там мужчина проведет год
Ирина КАЗАНИНА
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Суд признал 26-летнего жителя Острогожского района Воронежской области виновным в покушение на дачу взятки полицейскому.

В августе 2021 года в отношении гражданина иностранного государства в полиции составили протокол за нарушение режима проживания на территории России – у молодого человека не было документов. Желая избежать наказания, нарушитель попытался дать взятку полицейскому в размере 12 тысяч рублей. Сотрудник полиции от денег отказался.

В соответствии с решением суда иностранец проведет год в исправительной колонии общего режима.