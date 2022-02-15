В Воронеже изменился телефон «горячей линии» по ковиду

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В департаменте здравоохранения по Воронежской области сообщили об изменении телефона «горячей линии», по которой граждане могут получить консультации по вопросам коронавируса.

Теперь нужно звонить на номер 7 (473) 262-76-00. Ежедневно на линии работает до 8 специалистов колл-центра.

Кроме линии ДЗВО звонки по ковиду принимают на:

телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по региону – 8-800-201-59-78 (телефон многоканальный),

единую по России «горячую линию» по COVID-19 – 8-800-200-01-12 (телефон многоканальный),

единую телефонную линию региона по вопросам профилактики COVID-19 – 122.

- По данным номерам вы получите необходимую вам информации, и, при необходимости, вас соединят с поликлиникой, скорой помощью и другими службами, - уточнили в департаменте.