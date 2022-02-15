В Воронежской области суд потребовал снести мусульманский молельный дом

В суде посчитали, что построили молельный дом незаконно, а значит, его надо снести. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Грибановском районном суде удовлетворили иск местных властей о сносе мусульманского молельного дома в селе Нижний Карачан.

Верующие, являющиеся беженцами из Узбекистана и Киргизии, уехавшими со своей родины во время военных конфликтов, возвели пристройку к частному дому. Там они собирались, чтобы творить намаз – мусульманскую молитву. Однако местная администрация предъявила претензии о том, что документы на пристройку как объект религиозного культа не были оформлены. В связи с этим чиновники подали иск в суд о признании молельного дома незаконным. Их аргументы признали обоснованными.

При этом нет никаких оснований считать, что решение суда может породить какой-то межэтнический конфликт. Тем более, что мусульмане Нижнего Карачана еще могут обжаловать приговор в высшей инстанции. Либо оформить документы, как того требует администрация села.