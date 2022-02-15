Худрук Воронежского Камерного театра опроверг домыслы о присоединении к бойкоту губернаторского указа о карантине

Михаил Бычков. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Худрук Камерного театра Михаил Бычков опроверг информацию о присоединении к «бойкоту» губернаторского указа о карантине до 16 февраля. Накануне некоторые СМИ сообщили, что Камерный вопреки решению властей о приостановлении деятельности сыграл 14 февраля спектакль.

- Первое закрытие театров в этом году было объявлено 3 по 10 февраля. Исходя из этого, Камерный театр перенес свои спектакли на свободные дни февраля и марта. Один из таких спектаклей, «Привидения» Ибсена, был перенесен на выходной день, понедельник, 14 февраля, потому что других свободных «окон» не было. Когда позднее закрытие театров было продлено, я, как художественный руководитель, не счел возможным еще раз зрителям, которые на этот спектакль купили билеты, испортить второй вечер. На свой страх и риск, с соблюдением всех существующих ограничений, мы провели спектакль. Отменить его по отношению к зрителям мне казалось неправильным, - отметил Михаил Бычков. - Ни к какому бойкоту указа губернатора мы не присоединяемся и ждем решение оперативного штаба. Завтрашний спектакль "Цветы для Элджернона" не состоится.

Напомним, по 16 февраля по указу губернатора из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу приостановлена деятельность театров, кинотеатров, концертных залов и цирков. Кинотеатр «Синема парк» проигнорировал запрет, мотивировав тем, что входит в перечень системообразующих предприятий и может работать. Директор Никитинского театра Ирина Алексеева сообщила, что собирается открыть театр с 10 февраля, потому что иначе сотрудникам не на что будет существовать, а театр погрязнет в долгах. Кинотеатр «Спартак» с 10 февраля стал продавать билеты на киносеансы. Власти грозят санкциями, но пока никого не наказали.