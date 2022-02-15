Неизвестные налетчики с битой отняли у воронежца телефон

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже на улице Корольковой на 22-летнего горожанина напали двое неизвестных. Молодой человек утром вышел из подъезда, в этот момент к нему подошли незнакомые люди, один из них держал бейсбольную биту, второй - телескопическую дубинку.

- Мужчины нанесли потерпевшему удары по лицу и телу, после чего потребовали передать им деньги, - рассказали в ГУ МВД о Воронежской области.

Узнав, что у молодого человека нет наличных, налетчики забрали у него мобильник, предварительно потребовав сбросить на аппарате все данные до заводских настроек. Получив требуемое, преступники скрылись. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что нападавшие передвигались на такси. Дальше установить их личности и место нахождения было делом техники. По подозрению в совершении разбоя задержали ранее судимых 22–летнего жителя Липецкой области и 23-летнего жителя Алтайского края. В полиции они дали признательные показания и рассказали, что собирались сдать мобильный телефон в ломбард, но не успели.

Сейчас телефон у них изъяли в рамках проведенных обысковых мероприятий и в скором времени вернут законному владельцу.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые находятся в изоляторе.