Доверчивый воронежец взял в кредит свыше одного миллиона рублей и отдал деньги аферистам

Осознав, что стал жертвой обмана, воронежец обратился за помощью в полицию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, за минувшие сутки жертвами виртуальных аферистов стали 12 жителей региона. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей.

Один только 27-летний воронежец лишился более чем миллиона рублей. Мужчина пояснил, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансовой организации. Звонивший сообщил о том, что из базы данных банка похищены персональные данные потерпевшего и неизвестные пытаются оформить на его имя потребительский кредит. Для пресечения действий злоумышленников и аннулирования попытки оформления кредита заявителю было рекомендовано оформить кредитную заявку и оперативно погасить кредит путем перевода зачисленных денежных средств на «специализированный» расчетный счет.

Собеседник заверил потерпевшего, что после выполнения данных операций, его кредит аннулируется. За два часа телефонного общения с аферистом, воронежец оформил на свое имя потребительский кредит, дождался зачисления денежных средств и незамедлительно проследовал к банковскому терминалу для перевода денег на указанные ему реквизиты.

После этого мужчина зашел в мобильное приложение своего банка и убедился, что его кредит не аннулирован, телефоны, с которых ему звонил «доброжелатель», не отвечали. Осознав, что стал жертвой обмана, воронежец обратился за помощью в полицию.

Полицейские в очередной раз напоминают о необходимости проявлять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверять поступающую информацию от незнакомых граждан, в том числе в интернете, не совершать каких-либо финансовых операций по указанию незнакомцев.