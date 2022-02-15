В селе под Воронежем украли 10 гектаров земли

Из-за махинации с документами местные власти лишились права на 10,4 гектара земли в селе Губарево. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Семилукского района провели проверку раздачи земельных паев в селе Губарево. Они выяснили, что в 2015 году одному из членов бывшего колхоза имени Ленина выделили 10,4 гектара земли. Специалисты Росреестра зарегистрировали право частной собственности на шесть участков сельскохозяйственного назначения.

Однако на самом деле у собственников не было документов, подтверждающих права на эти участки. К тому же они были сформированы не на бывших колхозных землях, а на неразграниченной территории.

Затем эти земельные участки были разделены собственником на более мелкие и проданы. В результате они незаконно «ушли» из ведения органов местного самоуправления. Тем самым был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму не менее двух миллионов рублей.

На основании материалов прокурорской проверки сотрудники отдела МВД России по Семилукскому району возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по нему - лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Сотрудники районной прокуратуры принимают меры по изъятию из незаконного владения земельных участков.