Стало известно, можно ли в Воронеже пить воду из-под крана

Пить из-под крана можно смело. А не устраивает "железный" привкус - используйте фильтры. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Генеральный директор РВК-Воронеж Олег Николаенко принял участие в бизнес-завтраке, который организовал Центр эффективности правительства региона. Во время него руководитель воронежского водоканала в неформальной обстановке ответил на обращения горожан. Наиболее популярным оказался вопрос о том, безопасно ли для воронежцев пить воду из-под крана.

- Воду из-под крана пить можно, - заявил Олег Николаенко. - Если с помощью исследования сравнить её с бутылочной водой популярных брендов, то по химическому составу она ничем не будет отличаться. Кроме того, даже анализ не сможет показать, где «брендовая» вода, а где водопроводная. Однако вода может различаться по вкусу.

Генеральный директор пояснил, что вода в нашем городе – в силу геологии – богата железом. Но при этом она абсолютно безопасна, так как проходит этапы обезжелезивания и деманганации на станциях «РВК-Воронеж».

- Да, нам приходится бороться с железом и марганцем, но это цена того, что мы не берем воду из открытых источников. Мы – один из немногих водоканалов в России, который поставляет ее только из скважин, - отметил Олег Николаенко.

Главный водяной коммунальщик посоветовал: если кого-то смущает присутствие в водопроводной воде так называемого «железного» привкуса, то можно использовать фильтры. Но при этом их нужно своевременно менять. Иначе фильтры вместо пользы начнут приносить вред.