Воронеж снова ждет свадебный бум в «красивую» дату

Обручальное кольцо - не простое украшение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 февраля в Воронеже намечается очередной свадебный бум. В «зеркальную» дату в столице Черноземья распишутся 57 пар. Еще 94 оформят свои отношения в районах Воронежской области. Всего, стало быть, 151. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Чиновники, отвечающие за организацию церемоний заключений брака, также дали разбивку по районам Воронежа. Больше всего новых семей появится после регистрации во Дворце бракосочетания в центре города – 41. В Железнодорожном районе мужем и женой станут 11 пар, в Советском – 4, в Коминтерновском – 1. Большинство женихов и невест выбрали неторжественную регистрацию. Видимо, многие из них праздник создания семьи будут отмечать в следующий за 22-м выходной день – 23 февраля.

Любопытно, что в далеко не такую «красивую» дату – 22.01.2022 года в Воронежской области мужем и женой стали 179 пар. А если заглянуть в недалекую матримониальную историю, то рекорд по количеству заключенных браков был установлен в регионе 08.08.2008 года. Тогда образовались 524 новые семьи. Чуть поменьше - 416 пар зарегистрировались 07.07.2007 года.

Что касается общей статистики на фоне отдельных «красивых» дат, то в 2021 году мужем и женой стали 14 849 пар Воронежской области, а в 2020-м – 11 901 (вероятно их было меньше из-за опасения ковида, который тогда еще был в новинку).