Суд приговорил воронежского наркосбытчика к 10 годам колонии

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Левобережный районный суд Воронеж вынес приговор 41-летнему воронежцу за покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в январе 2021 года ранее судимый за аналогичное преступление мужчина вступил со своим сообщником, личность которого пока неизвестна, через интернет договорился о сбыте наркотиков через оборудованные на территории Воронежа тайники. При получении от соучастника партии наркотического средства эфедрон в крупном размере преступника задержали полицейские. Свою вину задержанный признал в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Поиски соучастника продолжаются. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.