В Воронеже пройдет очередной рейд по выявлению тонированных машин

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

Госавтоинпекторы проведут в Воронеже рейд, направленный на выявление автомобилей с чрезмерной тонировкой стекол. По словам полицейских, тонированные ветровые и боковые стекла автомобилей зачастую становятся причиной наезда на пешеходов и столкновения машин.

Нарушителей на дорогах города будут выявлять в течение вторника, 15 февраля. Для начала им вручат предупреждение с требованием устранить причину правонарушения в течение суток. В противном случае владельцу автомобиля грозит административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.