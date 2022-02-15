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Общество15 февраля 2022 10:46

В Воронеже пройдет очередной рейд по выявлению тонированных машин

Нарушителей будут выявлять 15 февраля
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Виктора Левшакова

Фото Виктора Левшакова

Фото: из архива «КП»

Госавтоинпекторы проведут в Воронеже рейд, направленный на выявление автомобилей с чрезмерной тонировкой стекол. По словам полицейских, тонированные ветровые и боковые стекла автомобилей зачастую становятся причиной наезда на пешеходов и столкновения машин.

Нарушителей на дорогах города будут выявлять в течение вторника, 15 февраля. Для начала им вручат предупреждение с требованием устранить причину правонарушения в течение суток. В противном случае владельцу автомобиля грозит административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.