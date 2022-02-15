Из Воронежа снова можно будет улететь на Кипр

Улететь в кипрский город Ларнаку из Воронежа можно будет с конца апреля. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Федеральный оперштаб по борьбе с ковидом снял все ограничения на авиарейсы в Кипр. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Между тем, из Воронежа уже запланированы чартерные рейсы на этот остров-курорт. Можно будут купить путевки на отдых в один их отелей Кипра и одновременно билет на самолет в Ларнаку.

Первый после ковидного перерыва авиарейс из Воронежа на Кипр полетит 24 апреля. В этот день на остров Афродиты отправится самолет компании Nordwind Airlines. А с 24 мая начнутся регулярные рейсы AZUR air.

Время и даты вылетов (кроме 24 апреля и 24 мая) пока не определили. Идет их согласование с авиакомпаниями.