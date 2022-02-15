Ночью в Воронеже сгорели два автомобиля

Два автомобиля сгорели в Воронеже в ночь на 15 февраля. Первый вызов поступил пожарным в 0.57 с улицы Богачева в Советском районе, где загорелся «Ford Transit». Спустя 10 минут силами двух пожарных расчетов возгорание ликвидировали.

А в 3.57 сообщили об объятой пламенем грузовой «Газели» на улице Урицкого в Коминтерновском районе. К месту ЧП отправились восемь пожарных и две машины спецтехники. С огнем справились к началу пятого утра.

К счастью, в пожарах никто из людей не пострадал. Причины ЧП выясняют эксперты.

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