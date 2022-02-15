Экс-заключенный из Ставрополя уехал на угнанной в Воронеже машине в Липецк

В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре минувшего года в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Воронежу обратился 45-летний мужчина, сообщивший о краже принадлежащей ему автомашины «ВАЗ-2115». Причиненный ущерб составил около 60 тысяч рублей.

Изучив данные с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что похищенное транспортное средство находится в Липецке. Кроме того, по полученной оперативной информации стражи порядка установили личность и местонахождение подозреваемого.

Им оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления 30-летний житель Ставропольского края. Оперативники задержали злоумышленника на территории Липецкой области и доставили в отдел полиции. Задержанный во всем сознался и пояснил, что проник в салон, повредив личинку замка. Затем он отправился в Липецк, где продал автомобиль. Полицейские нашли машину, изъяли и вернули законному владельцу.

Что касается злоумышленника, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, то в соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.