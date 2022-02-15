Воронежские гиревики завоевали восемь медалей на первенстве России

Воронежские гиревики, завоевавшие медали в личном зачете, получили право участвовать в первенстве мира. Фото: cspsk-vrn.ru

На первенстве России, проходившем в Казани, воронежские гиревики собрались богатую россыпь медалей – целых восемь, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Вадим Гениевский в весовой категории до 63 кг завоевал две золотые медали — в упражнении толчок по длинному циклу (ДЦ) и в двоеборье. Еще одно первое место завоевал в двоеборье Егор Диденко в весе до 73 кг. Кирилл Жданов в весе до 68 кг стал вторым в «толчке ДЦ». Виктория Воропаева в категории до 63 кг она завоевала серебро в том же упражнении. Наша мужская команда стала третьей в эстафете. В заключительный день соревнований бронзу завоевала Дарья Гридина, выступавшая среди спортсменок 16-18 лет.

По результатам турнира все воронежские спортсмены, поднявшиеся на пьедестал в личном зачете, отобрались в состав сборной команды России. В июле они должны поехать на первенство мира в Прагу.