17-летний воронежский парень на «Хендэ Соната» наехал на пешехода

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне примерно в 14:10 у дома № 9 на ул. 40 Лет Октября в Лисках 17-летний парень, управляя автомобилем «Хендэ Соната», не предоставил преимущество 55-летней женщине, переходившей проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на нее.

В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.