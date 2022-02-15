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Происшествия15 февраля 2022 6:36

17-летний воронежский парень на «Хендэ Соната» наехал на пешехода

Женщину с повреждениями различной степени тяжести доставили в больницу
Алексей СЕРГУНИН
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Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне примерно в 14:10 у дома № 9 на ул. 40 Лет Октября в Лисках 17-летний парень, управляя автомобилем «Хендэ Соната», не предоставил преимущество 55-летней женщине, переходившей проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на нее.

В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.