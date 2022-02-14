В Воронежской области на месте пожара обнаружили тело 61-летнего мужчины

фото СУ СК РФ по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

В селе Карпенково Каменского района на месте пожара в жилом доме нашли тело 61-летнего мужчины. Эксперты установили признаки криминальной смерти. Следователи подозревают в преступлении родного брата погибшего. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 14 февраля.

Дом на улице Полевая загорелся поздним вечером 11 февраля. Тело нашли во дворе во время тушения пожара. По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стала закрытая травма груди с повреждением легких.

Следователи и полицейские выяснили, что к погибшему приходил в гости 44-летний брат. Они выпивали. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Младший брат нанес старшему смертельные удары. Подозреваемый ушел с места преступления. Причастен ли он к пожару, выясняют следователи. Мужчину задержали.