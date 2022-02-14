Воронежцев возмутило строительство детского сада рядом с кладбищем

Необычный детский сад построили в селе Монастырщина Фото: Иван Макеев

Жителей региона возмутило строительство детского сада в селе Монастырщина Богучарского района. Дело в выборе площадки. Само здание садика нареканий не вызывает, однако из окон дети будут видеть кладбище. Видео с необычным детским садом опубликовали в сообществе «Мой и твой Воронеж» в «ВКонтакте».

Садик рассчитан на 70 детей. Его должны ввести в эксплуатацию к весне 2022 года. На видео закадровый голос говорит, что садик «новенький и чистенький», но вид из окна возмущает.

Мнение пользователей социальной сети разделилось. Одни воронежцы согласны с автором ролика. В комментариях они писали, что именно в детсадовском возрасте закладываются основы воспитания, а они должны быть позитивными. Один из читателей заявил, что из детей вырастут маньяки. Некоторые воронежцы в таком соседстве не видят ничего плохого. Они считают, что смерть такая же часть жизни, нужно научить детей не бояться ее. Третьи советуют высадить возле садика сирень, чтобы кладбища не было видно.