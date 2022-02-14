Рабочая неделя в Воронеже начнется с ночных морозов

Осадков не ожидается Фото: pixabay.com

В начале рабочей недели воронежцев ожидают ночные морозы до -15 градусов. Такие прогнозы дали в Воронежском гидрометцентре.

В понедельник, 14 февраля, днем в регионе температура поднимется до +1 градуса, в Воронеже синоптики прогнозируют в районе 0. Будет облачно, без осадков.

Во вторник, 15 февраля, ночью ожидается до 15 градусов мороза в области, до 9 в Воронеже. Днем потеплеет до +2 и 0 соответственно. Осадков не будет.

В среду, 16 февраля, ночью в регионе температура опустится до -16, в областном центре – до -11. Днем потеплеет до +3 и 0 соответственно. Снега не будет.