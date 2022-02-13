Под Воронежем сгорела пристройка жилого дома

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 13 февраля воронежские пожарные выезжали в Семилукский район.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 6.29. В селе Губарево загорелась пристройка к жилому дому. Две пожарных машины потушили огонь через 15 минут после вызова. В результате пожара выгорел коридор и комната. Из людей никто не пострадал. Эксперты выясняют причины возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При пожаре, ЧП или несчастном случае звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.