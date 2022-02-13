Воронежцам покажут выставку художника, оформившего четыре спектакля Камерного театра

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 февраля в арт-галерее Камерного театра откроется выставка Эмиля Капелюша «Дерево, металл, краски, тушь». Воронежцам покажут живопись, графику, скульптуры и объекты, созданные автором в разные годы.

Художественные миры Эмиля Капелюша давно знакомы воронежским зрителям. Он придумал сценографию к четырем спектаклям Камерного: двум в постановке Михаила Бычкова из текущего репертуара – «Игроки» Гоголя и «Гроза» Островского, еще два шли на старой сцене Камерного – «Журавль» режиссера Петра Шерешевского по рассказам Чехова (2003) и «Разбитый кувшин» в постановке Георга Жено по пьесе Клейста (2011).

Эмиль Капелюш окончил ЛГИТМиК по специальности художник-постановщик. Создал более 300 театральных постановок в Петербурге, Москве и других городах России, Грузии, странах Балтии, Швейцарии, Великобритании, Германии, Болгарии, Финляндии, Южной Корее, Китае. Принимал участие во многих фестивальных и выставочных проектах. Персональные выставки художника проходили в музеях и галереях России, США, Германии, Швейцарии и Швеции.

Эмиль Капелюш имеет три «Золотые маски» (2000, 2015, 2018 годы), четыре премии «Золотой софит» за лучшую сценографию (1997, 2012, 2013, 2019 годы), премию за лучшую сценографию на театральном фестивале в Манчестере (1994 год). Работы художника находятся в собраниях Русского музея, театрального музея имени Бахрушина, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и других.