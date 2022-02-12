Жительница Воронежской области перевела аферистам 1,5 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Очередная жительница Воронежской области попала на уловку аферистов, которые убедили ее защитить средства от якобы атаки мошенников. Она в одночасье оформила на себя кредиты на 1,5 млн рублей и перевела деньги неизвестным людям. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 12 февраля.

39-летняя женщина из Богучарского района поверила позвонившему якобы сотруднику службы безопасности банка о том, что кто-то через с ее банковский счет пытается оформить кредит и снять деньги. Звонивший пояснил, чтобы этого не допустить, ей необходимо исчерпать свой кредитный потенциал, то есть набрать на себя кредитов в разных банках на максимальные суммы и перевести на безопасные счета. Так она и сделала. В итоге перевела мошенникам 1 млн 468 тысяч рублей. И только потом обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Злоумышленников разыскивают.