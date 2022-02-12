15-летний подросток забрался через форточку и обокрал павильон в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежские полицейские задержали 15-летнего подростка, которого заподозрили краже денег из торгового павильона. Подробности рассказали в региональном главке 12 февраля.

Инцидент произошел в ночь на 24 января на улице Берег реки Дон. По предварительным данным, молодой человек выбил ногой форточку, залез в павильон и из кассы украл 5,7 тысяч рублей. Пропажу обнаружил владелец торговой точки на следующий день. Он и обратился с заявлением к стражам порядка.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Спустя время злоумышленника обнаружили. Ранее подросток уже привлекался к уголовной ответственности, а на новом месте преступления успел «наследить». Молодого человека задержали, оформили для него подписку о невыезде, и сейчас полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям в Воронеже.