В Воронежской области пропал нуждающийся в медпомощи 32-летний мужчина

Ориентировка волонтеров

Сергей Левченко, нуждающийся в медицинской помощи, пропал в Бутурлиновке Воронежской области. 32-летний мужчина, страдающий заболеванием, ушел из дома и не вернулся. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» попросили помощи у жителей региона в его поисках.

Из ориентировки добровольцев известно, что его рост 170 см. Сергей плотного телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения был одет в черную куртку, бордовые спортивные брюки, черные сапоги и черную шапку.

Если вы располагаете информацией о его местонахождении, позвоните: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.