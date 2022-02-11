В Воронежской области за рубку деревьев в лесничестве двое мужчин могут получить по семь лет колонии

Рубка деревьев может обернуться для мужчин долгой отсидкой и солидным штрафом. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Сотрудники прокуратуры Грибановского района направили в суд уголовное делу в отношении двух местных жителей.

По данным следствия, в январе 2021 года мужчины вырубили в филиале Новохоперского лесничества несколько черешчатых дубов и ясеней для последующей продажи древесины. Разрешения на такие действия у них не было. Лесному фонду был причинен ущерб более 5 млн 200 тысяч рублей.

В Грибановском районном суде мужчины, уничтожившие деревья, будет отвечать по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Каждому из них грозит максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Вместе с уголовным делом прокурор района предъявил в суд иск о взыскании с этих двух субъектов суммы причиненного преступлением ущерба.