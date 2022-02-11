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Общество11 февраля 2022 12:18

В Воронежской области охотник застрелил бобра у жилого дома

Кроме того, у нарушителя не было разрешения на добычу этого животного
Ирина КАЗАНИНА
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Фото департамента природных ресурсов и экологии

Фото департамента природных ресурсов и экологии

В Воробьевском районе Воронежской области выявили факт незаконной добычи бобра. Охотник застрелил животное в непосредственной близости к жилому дому на территории населенного пункта, что является грубым нарушением закона. Кроме того, мужчина не смог предъявить инспектору разрешение на добычу этого зверя.

Охотовед КУВО «Охрана животного мира» составил протокол об административном правонарушении и направил материалы в госохотнадзор.

- За нарушение закона охотнику придется заплатить штраф в размере от 500 до 4000 рублей, - рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.