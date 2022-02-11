Воронежцы пожаловались на загрязение реки Тавровки канализационными водами

Фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Воронежцы сообщили в департамент природных ресурсов и экологии области об обнаруженном ими сбросе канализационных вод в реку Тавровку, которая впадает в Воронежское водохранилище.

Для расследования жалобы на место выехали сотрудники отдела государственного экологического надзора. Они подтвердили факт слива сточных вод на открытый рельеф местности из канализационных колодцев в районе домов №8 и №3 по ул. Совхозной Воронежа. При этом фактов попадания сточных вод в реку Тавровка специалисты не установили.

По результатам проверки департамент возбудил дело об административном правонарушении и начал расследование. Поскольку, согласно закону, организация водоотведения в границах города относится к компетенции мэрии, то ведомство также направило чиновникам информацию для принятия мер.