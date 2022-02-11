В массовой аварии в Воронеже пострадали три человека

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Днем в четверг, 10 февраля, в Воронеже на пересечении улиц Переверткина и Остужева произошла авария с участием трех автомобилей. По данным ГУ МВД по области, сначала столкнулись «Шкода Рапид» под управлением 39-летнего жителя Воронежа и «Ниссан Террано», под управлением 38-летней автоледи. После удара «Ниссан» отбросило на автомобиль «Фольксваген Тигуан», за рулем которого находилась 37-летняя местная жительница.

В результате ДТП пострадали пассажир «Шкода Рапид», 40-летняя женщина, и пассажир «Ниссан Террано», 38-летняя. Позже за помощью к врачам обратилась и водитель автомобиля «Ниссан Террано».

Полицейские начали проверку по факту ДТП.