На главной улице Воронежа провели пробный запуск новых светильников

Фото с сайта мэрии Воронежа

На проспекте Революции в Воронеже смонтировали два вида светильников, которые установят на новых опорах. Подрядчик предложил на выбор лампы, различающиеся формой рассеивающего стекла и материалами. Один – каплевидной формы «Росинка» установили у дома номер 27. Другой светильник с более плоским рассеивателем - у 25-го дома. Материал «Росинки» – алюминий, второй образец – алюминиевый сплав высокохудожественного литья.

После монтажа, вечером 10 февраля, новые светильники подключили, чтобы оценить результат:

– Для проверки освещенности, будем смотреть вечером, в ночь и утром, - рассказала руководитель предприятия "3D комплекс" Наталия Токарева. - Проверим размещенные сейчас плоские светодиодные светильники, подвесные, и те, что были ранее, то есть четыре комплекта. И уже под те светильники, которые будут наиболее комфортными по свету, мы доработаем верхушку, оснастку и сделаем опытный образец.

Выбранные светильники смонтируют при благоприятной погоде на тестовую венчающую конструкцию.