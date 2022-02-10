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Здоровье10 февраля 2022 15:45

В Воронеже увеличилось число младшеклассников, отправленных на карантин по ОРВИ

Из-за ковида на дистанционку перевели семь классов
Алексей СЕРГУНИН
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Всего ограничения коснулись 218-ти классов (+12) в 75 школах (без изменений), а также одной группы в одном детском саду.

Всего ограничения коснулись 218-ти классов (+12) в 75 школах (без изменений), а также одной группы в одном детском саду.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже стало больше младшеклассников, отправленных на карантин по ОРВИ. Днем ранее было 197 классов 71-й школе, а по данным на 18:00 10 февраля стало 211 классов в 72-х школах.

Тем временем, на дистанционку перевели семь классов в семи школах (было девять – в девяти).

Всего ограничения коснулись 218-ти классов (+12) в 75 школах (без изменений), а также одной группы в одном детском саду. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе администрации города.