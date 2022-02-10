В Воронежской области заведующую детсадом уволили за мошенничество

В отношении бывшей заведующей детсадом завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения). Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россошанская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения муниципальными служащими администрации района законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

По ее итогам была уволена заведующая россошанским детским садом № 10. В ее отношении завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

Кроме того, ряд чиновников (например, зам главы администрации района и начальник отдела по физической культуре и спорту) привлечены к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения о доходах, полученных в иных организациях.