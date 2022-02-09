В Воронежской области безуспешно разыскивают 364 человек, пропавших без вести

Фото: Станислав Надалинский. Фото: из архива «КП»

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги надзора за работой полиции по розыску пропавших без вести людей в 2021 году.

В прошлом году в Воронежской области зарегистрировали 3966 заявлений об исчезновении людей (в 2020-м – 3456), в том числе 561 (484) детей и подростков до 18 лет. Полицейские нашли 3727 человек. В их числе 526 детей (в 2020-м соответственно 3257 и 457).

Сотрудники Следственного комитета возбудили 26 уголовных дел по фактам убийств, связанных с исчезновением граждан. По 10 делам принято решение об их прекращении (либо пропавший находился, либо из-за обнаружения трупа без признаков криминальной смерти). Еще одно передали правоохранительным органам Липецкой области, по остальным идет расследование.

По итогам 2021 года с учетом прошлых лет не разыскали 364 человека, в том числе пять детей (в 2020-м соответственно 373 и 6). Больше всего пропавших было в Коминтерновском (29) Левобережном (28), Железнодорожном (22), Лискинском (21), Новоусманском (19), Советском (17), Россошанском (16), Новохоперском и Рамонском (по 13) районах.

В отделах полиции в ходе проверок прокуратуры хода работы по поиску пропавших людей обнаружили более 500 нарушений законодательства.