Под Воронежем сгорел жилой дом

Последствия пожара. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В поселке совхоза Воронежский около полуночи в среду, 9 февраля, загорелся четырехквартирный дом.

- О пожаре сообщили в 00.21. На место ЧП выезжали 17 наших сотрудников на пяти машинах. Огонь потушили в 1.49. К тому времени сгорела крыша и была сильно повреждена огнем одна из комнат. Пострадавших на пожаре нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Дом после пожара. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В администрации Новоусманского района рассказали о пожаре подробнее:

- Все квартиры в доме частные. Прописано 11 человек, фактически жили 5. Люди, лишившиеся крыши над головой, размещены у родственников и соседей. Предварительная причина возгорания - замыкание электричества, однако одна из жительниц дома утверждает, что крышу ее квартиры подожгли.

Последствия пожара. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

- Сейчас выясняем ситуацию в каждой из пострадавших семей, наличие страховок на имущество, - рассказал Сергей Вишняков, заместитель главы Новоусманского муниципального района. - Договорились с управлением соцзащиты, чтобы там оперативно рассмотрели вопрос о возможных мерах поддержки. По информации на данный момент, у тех, кто жил в сгоревшем доме, есть варианты временного проживания. Если возникнет необходимость, то и органы местного самоуправления в меру своих полномочий поддержку, конечно, окажут.