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Происшествия9 февраля 2022 9:17

Под Воронежем сгорел жилой дом

Крыши над головой лишились пять человек
Юрий КОЗЛОВ
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Последствия пожара.

Последствия пожара.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В поселке совхоза Воронежский около полуночи в среду, 9 февраля, загорелся четырехквартирный дом.

- О пожаре сообщили в 00.21. На место ЧП выезжали 17 наших сотрудников на пяти машинах. Огонь потушили в 1.49. К тому времени сгорела крыша и была сильно повреждена огнем одна из комнат. Пострадавших на пожаре нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Дом после пожара.

Дом после пожара.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В администрации Новоусманского района рассказали о пожаре подробнее:

- Все квартиры в доме частные. Прописано 11 человек, фактически жили 5. Люди, лишившиеся крыши над головой, размещены у родственников и соседей. Предварительная причина возгорания - замыкание электричества, однако одна из жительниц дома утверждает, что крышу ее квартиры подожгли.

Последствия пожара.

Последствия пожара.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

- Сейчас выясняем ситуацию в каждой из пострадавших семей, наличие страховок на имущество, - рассказал Сергей Вишняков, заместитель главы Новоусманского муниципального района. - Договорились с управлением соцзащиты, чтобы там оперативно рассмотрели вопрос о возможных мерах поддержки. По информации на данный момент, у тех, кто жил в сгоревшем доме, есть варианты временного проживания. Если возникнет необходимость, то и органы местного самоуправления в меру своих полномочий поддержку, конечно, окажут.