Воронежские спортсмены завоевали 17 медалей на первенстве ЦФО по тхэквондо

Несмотря на нехватку соревновательной практики, воронежские спортсмены привезли с первенства ЦФО целую россыпь медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены завоевали на первенстве Центрального федерального округа в Белгороде 17 медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Победителями стали Иван Гридяев (тренеры: Валерия Хрипушина, Екатерина Андреева, Александр Перегудов) и Кира Нелепина (тренеры: Светлана Игуменова, Валерия Хрипушина). В финале им обоим пришлось бороться с земляками.

Соперником Гридяева был Максим Ищенко. Иван сначала повел со счетом 4:0, но Ищенко сделал удар с вращением и вырвался вперед. Однако в третьем раунде Гридяев все же смог вырвать победу — 10:5. А вот Кира Нелепина завершила финал досрочно. Она выиграла у Алины Левиной с разницей в 20 баллов. Причем для Киры это первые выступления на таком уровне.

У юношей также Никита Кальченко завоевал серебро, а Матвей Добрынин, Михаил Лисицкий, Максим Таранников, Егор Самодуров и три Ивана – Дорохов, Княжев и Кончатный – бронзу.

У девушек серебро на счету, кроме Алины Левиной, у Екатерины Потужной и Анны Счастливцевой. Бронзу взяли Варвара Медведева, Виолетта Гусева и Ульяна Голяндрина.

- Мало первых мест. Две победы не соответствуют тому, что должно было быть. Но этому есть объяснение - ребятам не хватает соревновательной практики, - подвел итог соревнований главный тренер сборной Воронежской области по тхэквондо Роман Ходин.