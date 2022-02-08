В Воронежеской области наметилось снижение заболеваемости коронавирусом среди детей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За минувшую неделю в Воронежской области зарегистрировано 23 300 заразившихся коронавирусом. Рост заболеваемости санитарные врачи отмечают во всех возрастных группах, кроме детей - среди них наблюдается снижение, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев на заседании оперштаба.по борьбе с коронавирусом 8 февраля.

В регионе соседствуют оба штамма - и "омикрон", и более тяжелый "дельта". Ежедневно стали регистрировать более 4000 заболевших. Но последние два дня наблюдается небольшое снижение суточного прироста.

В связи с этим в правительстве региона считают ограничительные меры, принятые губернатором 1 февраля, действенными и своевременными. Напомним, сегодня, 8 февраля их продлили по 16 февраля (ранее должны были действовать по 9 февраля): запрещена работа кинотеатров, театров, концертных залов, цирков, нельзя проводить спортивные соревнования в закрытых помещениях.

В оперштабе отметили. что дальнейшие решения будут зависеть от эпидситуации.