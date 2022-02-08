В Воронеже из-за ковида запрет на работу театров, кинотеатров, концертных залов и проведение спортивных мероприятий продлили по 16 февраля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Действие ограничений по противодействию коронавирусу в Воронежской области не закончится 9 февраля, как планировалось ранее. Из-за сложной эпидобстановки (заболевает в день ковидом более 4000 человек) губернатор Александр Гусев продлил действия дополнительных антиковидных мер защиты по 16 февраля.

В этот период запрещена работа цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций.

Также нельзя проводить чемпионаты, первенства, кубки России, всероссийские и межрегиональные соревнования и другие спортивные мероприятия муниципального и регионального уровней в закрытых помещениях.

Дополнительные общеобразовательные программы для детей будут проводить в дистанционном формате. Исключение сделано только для индивидуальных занятий.