В Воронеже директор стройфирмы при укладке асфальта завысил стоимость песка на 160 тысяч рублей

В Воронеже директора строительной конторы поймали на мошенничестве с асфальтированием на улице Урывского.

В марте 2020 года администрация Железнодорожного района заключила контракт с одной из коммерческих организаций на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов на улице Урывского на сумму более 33,8 млн рублей. В свою очередь подрядчик заключил договор субподряда с 33-летним директором строительной фирмы. Конторе доверили работы по укладке асфальта и тротуаров.

Директор субподрядной организации на основе подложных документов завысил в акте о приемке выполненных работ цену песка, причинив бюджету Воронежа ущерб более 160 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное о мошенничестве, ему грозит до шести лет заключения.