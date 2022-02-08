В Воронеже открылись еще три экопункта для приема вторичного сырья

Еще три новых экопункта начали принимать от воронежцев вторичное сырье. Они открылись по адресам:

- ул. Ворошилова, 24г (у самолета);

- ул. 60 Армии, 22а (возле ТЦ Арена, Линия);

- ул. Владимира Невского, 15 (недалеко от ТЦ Молодежный).

Сюда можно принести за денежное вознаграждение полезные фракции отходов.

Вместе с новыми точками в Воронеже теперь действуют восемь экопунктов:

- ул. Беговая, 158;

- ул. 9 Января, 274;

- ул. Старых Большевиков, 92;

- ул. Моисеева, 65;

- ул. Переверткина, 27.

А в ближайшее время пункт приема вторсырья откроется в городе Семилуки на кольце улицы Транспортной.