В Воронеже открылись еще три экопункта для приема вторичного сырья

Еще три новых экопункта начали принимать от воронежцев вторичное сырье. Они открылись по адресам:
- ул. Ворошилова, 24г (у самолета);
- ул. 60 Армии, 22а (возле ТЦ Арена, Линия);
- ул. Владимира Невского, 15 (недалеко от ТЦ Молодежный).
Сюда можно принести за денежное вознаграждение полезные фракции отходов.
Вместе с новыми точками в Воронеже теперь действуют восемь экопунктов:
- ул. Беговая, 158;
- ул. 9 Января, 274;
- ул. Старых Большевиков, 92;
- ул. Моисеева, 65;
- ул. Переверткина, 27.
А в ближайшее время пункт приема вторсырья откроется в городе Семилуки на кольце улицы Транспортной.