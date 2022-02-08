В Воронежском аэропорту из-за тумана задерживаются десяток рейсов

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8 февраля из-за потепления и накрывшего Воронеж тумана в местном аэропорту произошли изменения в расписании десятка рейсов.

В частности, отменили и задержали утренние рейсы из столицы Черноземья в Домодедово и Шереметьево и один в Санкт-Петербург.

Кроме того, в столицу Черноземья не прилетел самолет из Домодедово, задерживаются рейсы из Шереметьево, Северной столицы, а также из Стамбула.

Сегодня в Воронеже плюсовая температура, туман и идет снег с дождем. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура сменится минусовой в конце недели.