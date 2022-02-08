Суточный прирост больных ковидом в Воронежской области пошел на спад

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области второй день идет на спад суточный прирос новых случаев заболевания коронавирусом. Напомним, максимум – 4891 заболевший - был зарегистрирован в воскресенье, 6 февраля.

По данным федерального штаба по борьбе с ковидом, на утро 8 феваля в нашем регионе выявили 4 003 новых случаев. Это на 461 случай меньше, чем накануне. Общее число заболевших воронежцев достигло 243 564 человек.

За прошедший день в больницы попали 349 пациентов.

От осложнений ковида на утро 8 феваля скончались 7 363, новых случаев 5.