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Происшествия8 февраля 2022 6:43

В Воронеже «Лада Веста» сбила школьницу на переходе

Девочка попала в больницу
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В понедельник, 7 февраля, около 17.55 в Воронеже на улице Ростовской 54-летний водитель на автомобиле «Лада Веста», двигаясь со стороны улицы Новосибирской, наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии школьница получила травмы и попала в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 122 ДТП, в том числе 88 – на дорогах Воронежа. В пяти авариях пострадали 7 человек.